Uppemot 10–15 centimeter kan falla i de områden där varningar är utfärdade. Mest nederbörd väntas i Västsverige där SMHI utfärdat klass 1-varningar i Hallands län, inre Dalsland, Värmland och i nästan hela Västra Götalands län. Snöfallet kommer under tisdagen att dra längre norrut.

Det började snöa under eftermiddagen och fortsätter under natten och morgondagen, säger Ibrahim Al-Mausawe, meteorolog på SMHI.

Hundratals inställda flyg

Samtidigt har tåg och flyg dragits med förseningar efter snöovädret som lamslog delar av landet under helgen.

Mer än var tredje avgång – 260 flygningar av 606 till och från Arlanda – ställdes enligt Swedavia in under söndagen och förseningarna i flygtrafiken sträckte sig till in på måndag eftermiddag. Swedavia står nu redo med extra resurser för att kunna tackla det nya snöovädret.

Vi följer utvecklingen och förbereder oss med bemanning och resurser så mycket vi bara kan. Problemet är ju att det inte går att börja snöröja innan snön kommer, uppger Ulrika Fager vid Swedavias pressjour.

Problem med buss och tåg

SJ har haft förseningar och inställda tåg under måndagen, men man hoppas att tågtrafiken ska vara i fas igen i morgon.

Det borde vara över till i morgon om inte snöfallet i Västsverige ställer till med något stort, bedömer Anders Edgren vid SJ:s pressjour.

I Stockholms län har det varit stora problem i såväl buss- som pendeltågstrafiken, enligt Trafikverket. På Roslagsbanan ställdes all trafik in under måndagsmorgonen efter att tågens bromsar inte fungerat som de skulle i kylan.

