Tadzjikistan Landets kroniska elunderskott ska äntligen lösas. Och pengar ska börja flöda in i den tomma statskassan.

Förhoppningarna är stora när den enorma vattenkraftsdammen Rogun i Tadzjikistan invigs under fredagen. Byggplanerna föddes redan under Sovjeteran men har senare skalats upp rejält. President Emomali Rachmon har investerat stor prestige i projektet och under 2017 lyckades regeringen samla in 500 miljoner dollar, ungefär 4,5 miljarder kronor, till bygget genom utgivande av statsobligationer.

I ett första skede tas nu sex turbiner i bruk. Tanken är att de ska generera inkomster för att finansiera ytterligare utbyggnader. Dammen, belägen i floden Vachsj, väntas vara helt färdigbyggd inom tio år. Då är tanken att den ska vara 335 meter hög och nå en kapacitet om 3 600 megawatt – motsvarande tre kärnkraftverk.

Det innebär en fördubbling av landets energiproduktion och möjlighet att exportera el till grannländer.

Kritikerna pekar på potentiella miljöskador och risk för seismisk aktivitet i området.