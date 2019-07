Attackerade burkan

I en kolumn för brittiska Telegraph i augusti 2018 kritiserade Boris Johnson Danmarks förbud mot den heltäckande slöjan, burkan – samtidigt som han uttryckte ett stöd för dem som inte tycker om klädesplagget.

"Det är för mig helt befängt att människor väljer att gå runt och se ut som brevlådor", skrev Johnson i sin text, som blev vida spridd och mycket kritiserad. Han kallades extremhöger av det Muslimska rådet i Storbritannien och en "billigare version av Donald Trump" av Labourpolitikern David Lammy. Boris Johnson vägrade dock att ta tillbaka sina ord, trots en direkt order från partisekreterare Brandon Lewis.

Oväntad hbtq-kämpe

Trots en lång historia av homofobiska uttalanden – i en kolumn från 2000 beskrev han homosexuella män som "linnebärande stjärtpojkar" – röstade Boris Johnson som parlamentsledamot ofta till hbtq-personers fördel. 2004 ingick Johnson i den lilla minoritet i Konservativa partiet som röstade för registrerade partnerskap mellan samkönade, och 2010 stödde han samkönade äktenskap. Han har också flera gånger deltagit i Prideparaden i London och lovade i våras att "fortsätta kämpa" för hbtq-personers rättigheter.

Hängde från linbana

En sällsam syn mötte besökarna på Victoria park i London 2012, samma dag som OS-värdlandet Storbritannien firade sitt första guld i mästerskapet. Boris Johnson, som planerat en färd på linbana över parken för att hylla vinsten, sågs då glida genom luften över folkmassan i alltmer sakta mak innan han, till sist, stannade helt. Halvvägs framme hängde han sedan i flera minuter, hjälplöst dinglande och viftandes på två brittiska flaggor, tills han drogs i mål av en markburen parkanställd.

Källor: Pink news, Politico

Boris Johnson, född Alexander Boris de Pfeffel Johnson, föddes 1967 i New York, USA. Hans pappa var en inflytelserik man, med uppdrag inom både Världsbanken och EU-kommissionen, och familjen flyttade ofta. Boris Johnson började på den prestigefulla internatskolan Eton, där även Storbritanniens förre premiärminister David Cameron gick, och utbildade sig sedan vid Oxforduniversitetet. Där var han under en tid studentkårsordförande.

Efter universitetet påbörjade Boris Johnson en karriär inom journalistik. Han arbetade som reporter för The Times of London, men sparkades 1987 efter att ha fabricerat ett citat om sin gudfar, historikern Colin Lucas. Han tog då anställning hos The Daily Telegraph och arbetade i flera år som tidningens Brysselkorrespondent. 1999 fick Johnson anställning som redaktör på The Spectator, där han bland annat hamnade i blåsväder efter en kolumn som anklagade befolkningen i Hillsborough för att “vältra sig i sin offerroll” efter fotbollsläktarolyckan 1989, då 96 människor klämdes ihjäl. Han slutade som redaktör 2001 när han valdes till parlamentsledamot i Konservativa partiet för valdistriktet Henley.

Johnson fortsatte dock att skriva kolumner i The Telegraph, ofta med kritikstormar som följd.

2004 sparkades Boris Johnson ur skuggregeringen efter att rykten om hans otrohetsaffär med kolumnisten Petronella Wyatt bekräftats i pressen. Han stannade dock kvar i politiken och valdes 2008 till borgmästare i London, där han skulle komma att sitta i två mandatperioder.

I juni 2016 utlyste David Cameron en folkomröstning i frågan om Storbritanniens medlemskap i EU. Boris Johnson inledde en kampanj för lämna-sidan. Efter vinsten avgick David Cameron, och Boris Johnson nominerade sig själv som hans efterträdare. Han drog sig ur strax före valet när flera tunga namn lämnat honom. Theresa May tillträdde som premiärminister och valde Boris Johnson till sin utrikesminister. Han avgick 2018 i protest mot Mays brexitplan.

Rättad: I en tidigare version av faktarutan angavs felaktiga omständigheter kring en kolumn om Hillsborougholyckan 1989.

Källor: BBC, Guardian, Business Insider