Hundratusentals människor – enligt organisatörerna över en miljon – fyllde gatorna kring Hyde Parks sydöstra hörn och tågade sedan de drygt tre kilometrarna till parlamentet.

Bilder och filmer tagna från luften visar en enorm folkmassa som täcker breda gator genom åtskilliga kvarter.

Demonstrationen hölls under parollen "Put it to the people" (ungefär "Låt folket avgöra") och arrangörerna anser att britterna återigen bör få säga sitt om brexit. Och att frågan inte enbart ska avgöras genom en votering i parlamentets underhus om det föreslagna skilsmässoavtalet från EU.

|

Ledamöter i tal

Naomi Thompson, 36, är en av dem som deltar.

Jag går med för att kunna ha ett rent samvete när allt det här är över. För att veta att jag har gjort allt jag kunnat för att stoppa brexit, säger hon till The Guardian.

Väl framme vid parlamentskvarteren i Westminster talade bland andra Skottlands försteminister Nicola Sturgeon, Londons borgmästare Sadiq Khan och Labourpartiets vice ledare Tom Watson. I folkmassan gick även utbrytarpartiet Oberoende gruppen, som består av avhoppade parlamentsledamöter från bägge de största partierna.

|

Budskapet är tydligt: Stoppa brexit, sade Liberaldemokraternas ledare Vince Cable i ett tal, och anförde att Storbritannien är ett annat land i dag, jämfört med vid folkomröstningen om brexit.

Nästan 90 procent av de unga röstberättigade som inte fick rösta 2016 skulle rösta för att stanna kvar.

|

Många bussar

Phoebe Poole, 18, håller i en skylt med budskapet "ge aldrig upp EU".

|

Vi är här för att vi känner att vi fått vår framtid stulen från oss. Det är vår generation som kommer att tvingas leva med konsekvenserna av den här katastrofen, säger hon.

Den 96-årige världskrigsveteranen Stephen Goodall reste 30 mil från sydvästra England för att delta tillsammans med familjemedlemmar från fyra generationer.

Jag är en gammal man och resultatet kommer inte att påverka mig. Men det kommer att påverka min familj och många människor som jag känner i många år framöver, säger han.

I oktober i fjol demonstrerade uppemot 700 000 likasinnade i huvudstaden för en ny folkomröstning. Nu är både risken och rädslan för ett avtalslöst brexit större och arrangörerna hoppas få stöd från nya grupper.