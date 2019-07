USA Ovädret Barry fick invånarna i New Orleans, i den amerikanska delstaten Louisiana, att frukta en upprepning av 2005. Visserligen är man bättre rustad i dag för att möta oväder. Men för många New Orieansbor lever minnet starkt efter den förödande cyklonen Katrina som för 14 år sedan orsakade minst 1 200 dödsoffer och lade 75 procent av staden under vatten.

Nu tappade Barry i styrka vid kontakten med fastlandet i går och omklassificerades från orkan till tropisk storm.

I New Orleans rapporterades på söndagsmorgonen lättare regnskurar. Affärer var öppna som vanligt och även om det var färre människor än normalt på gatorna vågade sig både joggare och hundägare ut.

Samtidigt varnar väderleksrapporterna fortfarande för omfattande skyfall i centrala Louisiana och potentiellt livsfarliga översvämningar längs Mississippifloden.