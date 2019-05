Jimmie Åkesson har de senaste dagarna besökt flera städer inför EU-valet. Under ett framträdande i Tranås på fredagseftermiddagen kastade någon en kraftig smällare i närheten av honom.

Det smällde precis intill folkhavet, några meter ifrån Jimmie Åkesson, säger partiledarens stabschef Mikael Eriksson till Expressen.

Polisens preliminära rubricering är ringa misshandel alternativt misshandel.

Ingen person ska ha kommit till skada, men vi har inte pratat med alla berörda än, säger Monica Bergström vid polisen.

Säkerhetspolisen är inkopplad.

Under torsdagseftermiddagen kastades en smällare mot Åkessons bil när han var på väg från ett framträdande i Mariestad. Ingen person skadades. Senare under kvällen hämtades en misstänkt person in och förhördes. Misstankarna handlar om försök till misshandel och försök till våld mot tjänsteman.

Personen är släppt, men misstankarna kvarstår, säger Jörgen Gustafsson vid polisen i Skövde till Mariestads-Tidningen.