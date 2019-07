Uppgörelsen gäller brittiska mediers olagliga avlyssning av hundratals röstbrevlådor mellan 1999 och 2011.

Storleken på skadeståndet är okänd, men enligt företagaren och tidigare fotomodellen Heather Mills, som var ett av offren för avlyssningen, är summan den högsta som utdömts för förtal i en brittisk domstol.

Enligt ett domstolsprotokoll ska Heather Mills och hennes syster Fiona Mills ha vittnat om underlig telefonaktivitet, att journalister och fotografer dykt upp vid oväntade tillfällen samt att privat information publicerats utan angiven källa.

Sedan avslöjandet har News Group betalat över sex miljarder kronor i domstolskostnader relaterade till skandalen som ledde till att Storbritanniens dåvarande största tidning News of the World lades ned. I fjol uppgick kostnaderna till 330 miljoner kronor.

Skandalen avslöjades sommaren 2011 då News of the World erkände att reportrar under lång tid ägnat sig åt olaglig telefonavlyssning i sin jakt på nyheter. News of the Worlds tidigare redaktör Andy Coulson dömdes 2014 till fängelse för inblandning i skandalen. Däremot friades hans tidigare kollega Rebekah Brooks