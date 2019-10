Företaget Apotekstjänst vann upphandlingen för leveranser av förbrukningsvaror till regionerna Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro. Affären avser bland annat förbrukningsmaterial till ett uppskattat värde av 50 miljoner per 12 månadersperiod. Avtalet är skrivet på två år, med möjlighet till ett års förlängning.

Tidigare hade Mediq haft uppdraget. Bytet skedde den 1 oktober. Sedan dess har leveranserna krånglat.

På torsdagen den 10 oktober beslutade Region Uppsala att ställa in planerade operationer på grund av materialbrister. Fyra av de fem regionerna är i stabsläge, vilket innebär att de leds av särskild organisation.

Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ställt in planerade operationer till och med torsdag morgon och under tisdagskvällen väntades nya leveranser. Men på onsdagsförmiddagen togs beslut om fortsatt inställda operationer under även torsdag och fredag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tidigare till TT konstaterat att beredskapen hos regionerna är för låg. Även vid ett byte av leverantör måste verksamheten fungera.

Källa: Varuförsörjningsnämnden, Socialstyrelsen, MSB