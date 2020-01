Österrike Sebastian Kurz svors in som Österrikes förbundskansler under högtidliga former på onsdagen. Och ceremonin som formellt avslutar en lång politisk kris i landet tedde sig särskilt dramatisk för dem som såg den på public service-bolaget ORF:s hemsida.

Kurz möte med presidenten Alexander van der Bellen hade där fått undertexter som egentligen tillhörde den tyska såpoperan "Alisa, följ ditt hjärta".

Vid ett tillfälle tilltalade Kurz presidenten och hörde sig enligt textningen för om han "skulle vara intresserad av ett jobb som hushållerska". Sedan skakade den nygamle kanslern hand med den nye försvarsministern, som såg ut att svara "Tack, pappa". När Kurz dök upp på bild med van der Bellen på nytt stod det kort och gott "Inte han igen".

När alla medlemmar av den nya regeringen samlades på samma bild meddelade undertexten att det "är underbart att ha alla barnen under samma tak".

Skärmklipp från sändningen spreds snabbt i sociala medier, varpå ORF ersatte den med rätt version.