Snön som vräkt ned över stora delar av Sverige har till stora delar lämnat ostkusten och dragit norrut.

Det lågtryck som genererat snöfallet berör nu egentligen främst Västernorrland och in mot Jämtland. Nu ska det fortsätta långsamt uppåt landet i natt, så att även norra Norrland får ta del av snöfallet, säger SMHI:s meteorolog Henrik Reimert.

Nu väntas en klar och kall natt med ned mot 10–15 minusgrader i Götaland och Svealand. Henrik Reimert varnar för att det kan komma att bli halt när snön fryser till.

Där det är slaskigt kommer det att frysa till. Någon lokal ishalka får vi nog räkna med, säger han.

På måndag drar ett lågtryck in över Västsverige. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall i Bohuslän, Göteborg, Sjuhäradsbygden och Halland. Ovädret drar in på måndagseftermiddagen och kommer att pågå under natten mot tisdagen.

Det blir inte lika stora snömängder som i helgen, men det kan bli ganska mycket längs med västkusten. Det kan bli besvärligt i morgon kväll. Ostkusten kan pusta ut nu, men västkusten får samla sig och göra sig beredd, säger Henrik Reimert.

Nedfallna träd

Längs med ostkusten har det varit svåra förhållanden under framför allt söndagen med både kraftigt snöfall och hårda vindar. I Blekinge har exempelvis nedfallna träd skapat problem i trafiken, enligt Katarina Wolffram vid Trafikverket.

Det har fallit en del träd och varit problem med plankorsningar, där bommar inte fungerat som de ska i snön och blåsten, säger hon.

Katarina Wolffram varnar för just nedfallna träd som kan göra mindre vägar svårframkomliga.

Det räcker med ett träd för att det ska bli stopp. Det är alltid en risk med de mindre vägnäten – det är ett säkrare kort att välja större vägar där det plogas.

Men även på lite större vägar kan det bli problem, enligt Katarina Wolffram.

Speciellt när det blåser kan det driva in snö över vägarna, även om plogbilen var där för tio minuter sedan. Var beredd på att det kan ta längre tid, på att det kan bli stopp i trafiken och ta med en varm jacka om du blir stående.

Tusentals strömlösa

I Stockholmsområdet har det kraftiga snöfallet orsakat strömavbrott på flera platser under söndagen.

Just med kraftigt snöfall är det här inte helt ovanligt, tyvärr. Vi är förberedda och har satt in mer personal. Ofta är det kortare avbrott, men tar det tid och börjar bli kallt inomhus kan det vara bra att försöka komma över till någon granne med ström, säger Jess Öllersten hos Ellevio.

Även Vattenfalls kunder i Stockholmsområdet har drabbats av snöfallet. På söndagseftermiddagen var omkring 8 000 hushåll strömlösa.

Vi har problem med tung blötsnö som lägger sig på träd och grenar, som sedan lägger sig mot ledningar, säger Mikael Petrovic Wågmark, presschef vid Vattenfall.

Stora förseningar

Enligt honom kan det vara bra att förbereda sig för strömavbrott om man bor i skärgården.

Kollektivtrafiken i Stockholms län har drabbats hårt av snöfallet, enligt Henrik Palmér på SL. Tunnelbanan är i gång, men på flera håll i länet har all busstrafik varit inställd under söndagen.

Framför allt busstrafiken har enorma problem med stora förseningar och inställda avgångar. Bussarna fastnar och kan inte köra. Det är trafikfarligt – för resenärer, förare och andra trafikanter, säger han.

Än så länge är det svårt att lämna några prognoser för hur länge problemen kommer att kvarstå, säger Henrik Palmér.

Det är besvärligt att resa med kollektivtrafik och sannolikt även annan trafik i dag, så kanske ska man fundera en gång till om du verkligen behöver göra resan.

Inställda flyg

Även tåg- och flygtrafiken påverkas av de massiva snömängderna. Sedan klockan 9 på söndagen är det stopp i tågtrafiken mellan Södertälje och Eskilstuna, enligt Trafikverket, och SJ har tvingats ställa in flera tåg.

Många flygavgångar är inställda och försenade på Arlanda. Trots att det slutat snöa tar det tid att få bort all snö och is – och problemen väntas fortsätta under söndagskvällen.

Förhållandena är extraordinära. Vi har haft förseningar på en timme eller mer under hela dagen. Med så mycket snö behöver vi snöröja och halkbekämpa banorna med jämna mellanrum, säger Lovisa Ernestam på Swedavias pressjour.

Både ankommande och avgående flyg påverkas. Problemen gäller främst Arlanda men även följdförseningar på andra håll förekommer, både i Sverige och utomlands.

Det är väldigt många som är drabbade, men i nuläget har vi inga siffror på hur många resenärer eller avgångar det rör sig om. Men flygplatsen är öppen och vi kämpar på, säger Lovisa Ernestam på söndagseftermiddagen.