Brand En villa i Dals-Eds kommun i Västra Götaland har brunnit ner helt under natten mot tisdagen. När räddningstjänsten kom till platsen sent på måndagskvällen var villan övertänd. Branden har släckts under morgonen, men huset gick inte att rädda.

Platsen är avspärrad för teknisk undersökning och polis har inlett en förundersökning om mordbrand.

Vi har ännu inte fått tag på fastighetsägarna. Men ingen person har befunnit sig i huset, säger Hans Lippens, presstalesperson vid polisen i region Väst.