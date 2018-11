Trädgården vid det grå huset invid sjön är upplyst och dekorerad. Glänsande blå och röda stjärnballonger är fästa vid borden, i ett hörn stämmer Flying Jenny Old Time String Band sina instrument. Många gäster minglar i cowboyboots eller tröjor med president Donald Trumps slogan "Make America Great Again".

Vi är lyckliga å landets vägnar, över att ekonomin går som tåget, kvittrar värdinnan Tad Douglas innan hon skyndar iväg med Trumpnallen.

"Stå upp!"

Tad Douglas make Herbert är delstatssenator, de två är välkända i Birminghams republikanska kretsar. Den här kvällen står de värdar för organisationen Republican Women of the Souths party som lockar närmare 100 entusiastiska partikamrater. I den tryckande värmen serveras barbeque på plasttallrikar och på verandan pågår en tyst auktion för att samla in pengar till lokala kampanjer inför valet den 6 november. Bland gästerna finns en svart man, alla andra är vita.

Här är idel leenden och ryggdunkanden men samtidigt hätska utfall mot Demokraterna. Motståndarpartiets anhängare beskrivs som farliga, radikala liberaler – sådana som vill låta brottslingar flöda fritt över USA:s gränser och låta människor leva på skattefinansierade bidrag.

Stå upp för era konservativa värderingar, sprid dem, manar hedersgästen Amanda Head.

Head är uppvuxen i paret Douglas kvarter, i den välbärgade förorten Hoover. Efter att ha provat på en karriär som sångerska i Los Angeles driver hon nu bloggen och radioprogrammet " The Hollywood Conservativ e" och är ibland kommentator på nyhetskanalen Fox News. Den medievana Head säger sig vara fullständigt nöjd med Trump – men hon anser att presidenten borde anställa henne så att hon kan styra upp hans budskap.

Jag uppskattar att han är rak men ibland borde han uttrycka sig lite mer välformulerat. Som det är nu skjuter han sig själv i foten.

Icke-republikanskt?

Åsikten delas av många som TT talar med på grillfesten. De flesta tycker att det är "icke-republikanskt" att twittra så som Trump gör. Men faktum är att både Head och de andra talarna får mest jubel när de attackerar motståndarpartiet, särskilt höstens "giftiga och ovärdiga attacker" mot den konservativa HD-domaren Brett Kavanaugh. Lika vänliga som festdeltagarna är mot varandra, lika hårda är de mot Demokraterna.

Sallie Bryant, ordförande i det lokala Republikanska partiet, suckar när polariseringen kommer på tal.

Alla är så partiska. En grupp talar om en sak i en del av pressen och i en annan luftas en annan åsikt. Det verkar som om de aldrig pratar med varandra. Ibland frågar man sig vad som är sant, apropå det här med fejkade nyheter.

Djup spricka

Trump tycktes elda på polariseringen när han nyligen jämförde Demokraterna med en uppretad folkmassa. "Man ger inte tändstickor till en mordbrännare och man ger inte makten till en ilsken, vänstervriden folkmassa. Demokraterna har blivit för extrema och för farliga för att styra", twittrade presidenten.

Att en närmast avgrundsdjup spricka finns mellan partierna är särskilt tydligt i det konservativa Alabama. Demokrater som TT talat med säger att de skäms över presidenten och oroas över ökad segregation och ekonomiska klyftor. De fruktar även att aborträtten och hbtq-personers rättigheter hotas med den nye HD-domaren. På partyt i Hoover är åsikterna de motsatta.

Det står i Bibeln att Gud straffar homosexuella. Jag tycker inte att det är en fråga som ett land ska lagstifta om, säger Bryant.