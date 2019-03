Frankrike Paris polischef Michel Delpuech får sparken efter ännu en helg med upplopp i huvudstaden, meddelar premiärminister Édouard Philippe i ett tv-sänt tal.

Fler än 100 företag vandaliserades i samband med proteströrelsen Gula västarnas demonstration i lördags, däribland lyxbutiker och restauranger på paradgatan Champs-Élysées.

Omkring 5 000 poliser sattes in under lördagens protester, betydligt fler än de hundratals upploppsmakare som härjade under flera timmar på den berömda gatan inför ofta passiva poliser.

Édouard Philippe sade att franska myndigheter kommer att förbjuda demonstrationer på Champs-Élysées och i andra delar av landet om huliganer deltar i dem. Även bötesbeloppet ska höjas från 38 till 135 euro (motsvarande drygt 1 400 kronor) för dem som deltar i demonstrationer som saknar tillstånd.

Premiärministern kritiserade även "olämpliga" instruktioner till säkerhetsstyrkorna om användningen av gummimantlade kulor mot demonstranter.