May väntas ge ett datum för att ge upp sin premiärministerpost i utbyte mot att hon får stöd för sitt brexitavtal i en tredje omröstning i parlamentet. Men hon kommer inte att offentliggöra datumet förrän hon fått stödet, uppger en nära medarbetare för Reuters.

Under dagen fortsätter den pressade premiärministern att försöka få fler parlamentsledamöter att stötta hennes brexitavtal, som tidigare har röstats ned två gånger. May väntas enligt brittiska medier tala till sitt konservativa partis så kallade 1922-kommitté under dagen.

Många förslag

|

Parlamentet tog i måndags över kontrollen över den brittiska utträdesprocessen ur EU, vilket är så ovanligt att bedömare har svårt att sia om hur detta ska ske.

Bland de förslag som parlamentarikerna kan få rösta om finns att lämna EU utan avtal, att dra tillbaka begärandet om utträde, en ny folkomröstning om brexitfrågan och mycket däremellan. Ledamöterna ska även ta ställning till olika förslag rörande en tullunion med EU eller om de vill driva strategin att få till ett sorts Norgeliknande avtal med tillgång till EU:s inre marknad.

Det är dock oklart om premiärminister Theresa May vill och kan ta besluten vidare till EU. Hon har redan förhandlat fram ett avtal med EU som unionen inte vill ändra – och som röstats ner två gånger av parlamentet.

Längre förlängning möjlig

Vid förra veckans EU-toppmöte i Bryssel beslutades att Storbritannien ska lämna EU utan avtal den 12 april om inte avtalet godkänns eller om en tredje omröstning om det inte hålls. Men om avtalet får grönt ljus förlängs tidsfristen till den 22 maj, så att nödvändig lagstiftning hinner komma på plats.

Om May hade bett om en längre förlängning hade EU kunnat tänka sig att sträcka sig ända till den 31 mars 2020, uppger källor för brittiska The Guardian. Chansen att få en så lång förlängning kan fortfarande finnas om May inte lyckas få sitt brexitavtal i parlamentet, skriver tidningen.