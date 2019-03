Vid 19-tiden på kvällen hade brittiska tv-bolag och tidningar räknat ihop dryga 20-talet parlamentsledamöter som bytt sida från nej till ja jämfört med den senaste omröstningen i januari.

Fast det räcker ju inte alls.

I januari fick Mays avtal storstryk med över 200 rösters marginal ? 432 mot 202 i vad som då var den värsta förlusten en sittande regering i Storbritannien varit med om i modern tid.

Om May ska vända det den här gången krävs en rejäl flod av överhopp under de sista timmarna fram till omröstningen. Enligt Sky News beräkningar kommer May att förlora med mer än 100 röster.

Hes efter samtal

Premiärministern manar ändå underhuset att ge henne sitt stöd.

Regeringen har arbetat hårt för att ordna en förbättrad uppgörelse. Jag har talat med varenda EU-ledare, säger May i dagens brexitdebatt.

Resultaten är en förbättrad brexituppgörelse som nu ligger på bordet, säger en väldigt hes May ? som samtidigt passar på att skämta om sin röst:

Då skulle ni höra hur (EU-kommissionens ordförande) Jean-Claude Juncker låter.

Vid 20-tiden, svensk tid, gick ledamöterna ut från plenisalen i London för att rösta. Debatten avslutades av de båda huvudpartiernas brexitansvariga.

Det här är en blind brexit, sade Labours brexittalesman Keir Starmer.

Det här hjälper landet att gå vidare, sade brexitminister Stephen Barclay för Konservativa partiet.

Kamp om nödlösning

May lutar sig mot de nya garantier och löften som regeringen hävdar sig ha fått från EU efter samtal med Juncker i Strasbourg.

Framför allt handlar det om att Storbritannien inte ska behöva sitta fast hur länge som helst i utträdelseavtalets så omdiskuterade nödlösning om Nordirland.

Grundtanken har hela tiden varit att EU och Storbritannien ska hitta ett lämpligt arrangemang för att hålla gränsen mellan Irland och Nordirland fortsatt öppen efter brexit i de förhandlingar som inleds när väl Storbritannien har lämnat EU. Men om de förhandlingarna drar ut på tiden är det tänkt att nödlösningen ska träda i kraft ? och i så fall tills vidare hålla kvar hela Storbritannien i ett gemensamt tullområde med EU.

Nu anser sig dock Theresa May ha fått juridiskt bindande garantier för att EU inte kommer att låta nödlösningen pågå i all evighet.

Därtill gör Storbritannien även en ensidig deklaration om hur man anser sig kunna lämna nödlösningen på egen hand.

Justitiekansler Geoffrey Cox ger henne dock inte det flankstöd hon behöver. Visst har risken minskat för att britterna ska sitta fast i nödlösningen mot sin vilja, konstaterar Cox i sin juridiska analys av de nya dokumenten.

Samtidigt kvarstår ändå en risk för att Storbritannien inte kommer att kunna ta sig ut ur nödlösningen på egen hand, heter det i analysen.

Ta ett beslut!

Cox analys är en tuff smäll för May, konstaterar allehanda kommentatorer.

"Förödande för premiärministern", skriver tidningen The Sun.

"Theresa Mays avtal är nu nästan helt säkert dömt till en ny förkrossande förlust", skriver Daily Telegraph.

Utöver det största oppositionspartiet Labour väntas bland andra Skotska nationalistpartiet (SNP), Liberaldemokraterna, De gröna och walesiska Plaid Cymru rösta nej, liksom den nya Oberoende gruppen av avhoppare från både Labour och Konservativa partiet.

Nordirländska DUP verkar heller inte gå att övertyga. "Tillräckliga framsteg har inte nåtts i tid", heter det från partiet, enligt BBC.

Viktigast för Theresa May är ändå motståndarna i det egna partiet, där ledamöterna i brexitförespråkargruppen ERG hittills varit kritiska.

Vi kommer att rösta emot det här utträdelseavtalet, säger ledamoten Sir William Cash i debatten.

Bland dem som kanske svänger över till ett ja finns förre brexitministern David Davis, åtminstone enligt tidningen Mail on Sunday.

Förre utrikesministern Boris Johnson gillar dock inte avtalet alls och hoppas att det nu ska slopas helt, om det förlorar igen.

"Rösta och stöd"

Spekulationer bland journalister i London viskar samtidigt om att May och hennes regering försöker övertala motståndarna genom att exempelvis flagga för att redan i kväll meddela att man tänker be EU om en förlängd förhandlingstid i stället för att lämna som planerat den 29 mars.

Om det blir ett ja i kväll är brexit i princip spikat och klart ? även om det rent tekniskt kan krävas en viss förlängning bortom det tilltänkta utträdesdatumet den 29 mars för att hinna införa all nödvändig lagstiftning.

Om det blir ett nej väntar i stället fortsatta omröstningar under veckan, om synen på ett utträde utan avtal och tanken på att förlänga förhandlingstiden med EU.

Dessutom kan hela brexit vara i fara ? hävdar åtminstone premiärministern.

Rösta och stöd den här uppgörelsen. Eller riskera ett avtalslöst utträde eller ingen brexit alls, säger May i parlamentet.

I dag är dagen då vi kan börja bygga framtiden. I dag är det dags ? dags för oss att enas igen och komma igång med det som vi har skickats hit för att göra. Vi kan inte tjäna folket genom att vägra att kompromissa. Låt oss visa vad det här huset kan åstadkomma, avslutar premiärministern i London.

Rättad: i en tidigare version angavs fel veckodag i ingressen.