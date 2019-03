Trafik Polisens it-system vid gränskontrollen slutade fungera under fredag förmiddag. Datasystemet, kallat SIS-systemet, används för att kontrollera de resenärer som kommer från ett land utanför Schengen.

Det var ett nationellt problem med mjukvaran, säger Lars Hammarsjö, vid gränsenheten till TT.

Under de två och en halv timmar som systemet låg nere fick polisen i stället kontrollera resenärerna som ville in i Sverige via andra system.

Det är fortfarande en bra kontroll, men inte fulländad, säger Lars Hammarsjö.

Felet i datasystemet varade mellan 08.50 och 11.26 på fredagen.