Flygkaptenen fick nästan omedelbart problem efter att det etiopiska olycksplanet lyft från startbanan. Med panik i rösten bad han att få landa bara tre minuter in i flygningen, när planet accelererade till onormala hastigheter, skriver The New York Times som pratat med en person som övervakat flygkommunikationen.

"Break, break", sade piloten till trafikledarna, vilket är något som kan sägas när man vill att kommunikationen på radion ska upphöra omedelbart.

"Begär att få vända tillbaka".

Trafikledarna höll samtidigt på att försöka dirigera om två andra flighter som närmade sig flygplatsen.

Aktien steg

Trafikledarna ska ha sett hur planet av den nya modellen Boeing 737 Max 8 pendlade upp och ner hundratals fot – ett tecken på att något var fel.

All radiokontakt med flygplanet bröts fem minuter efter start, enligt källan.

Trots rapporterna steg Boeings aktie med 1,9 procent på fredagen efter att företaget sagt att det ska uppgradera mjukvaran i Max-planen "inom de kommande veckorna".

Franska utredare har börjat analysera data från det kraschade planet, där 157 människor omkom.

Utredarna ska titta på kopplingar till olyckan med det plan av samma Boeing-modell som störtade i Indonesien i oktober, med 189 dödsoffer.

Finns kopplingar

Två källor uppger för Reuters att man på olycksplatsen i Etiopien hittat en del på flygplanets bakparti som var vinklad på ett liknande sätt som på planet i Indonesien.

Det amerikanska luftfartsverket FAA har tidigare sagt att det finns fynd från vraket som antyder likheter mellan olyckorna, men utan att gå in på detaljer.

De svarta lådorna har lämnats över till franska myndigheter eftersom det inte finns rätt utrustning för analyserna i Etiopien.

Flera länder och bolag har efter flygkraschen i Etiopien i söndags beslutat sig för att sluta använda flygmodellen. Även tillverkaren Boeing har rekommenderat att alla flygningar med flygplansmodellen Boeing 737 Max 8 ska stoppas.