Därmed har totalt åtta polska medborgare, fem män och tre kvinnor, dömts i härvan. De ska avtjäna mellan tre och elva års fängelse.

"Det här är det största åtalet om modern slaveri i sitt slag i Storbritannien och kanske i Europa", har Mark Paul vid polisen i West Midlands skrivit i ett uttalande.

De totalt omkring 400 offren – varav många var hemlösa, missbrukare eller på annat sätt socialt utsatta i Polen – bussades till Storbritannien. De bodde under usla förhållanden och fick emellanåt så lite som motsvarande knappt 120 kronor i veckan att leva på medan de under hot och misshandel tvingades arbeta många timmar per dygn.

Enligt BBC har medlemmarna i ligan däremot dragit in motsvarande nära 24 miljoner kronor på verksamheten mellan juni 2012 och oktober 2017 och levt ett liv i lyx.

"Ligan inte bara stal offrens pengar utan tog ifrån dem deras frihet, och använde hot och våld för att trakassera dem och kontrollera deras liv", enligt Mark Paul.