Val till EU-parlamentet hålls i samtliga 28 medlemsländer – inklusive Storbritannien – då totalt 751 ledamöter ska väljas, fördelade i enlighet med medlemsländernas storlek.

Så här röstar länderna (med antalet mandat inom parentes):

• Torsdag: Nederländerna (26) och Storbritannien (73).

• Fredag: Irland (11) och Tjeckien (21).

• Lördag: Malta (6), Lettland (8), Slovakien (13) och Tjeckien (21).

• Söndag: Belgien (21), Bulgarien (17), Cypern (6), Danmark (13), Estland (6), Finland (13), Frankrike (74), Grekland (21), Italien (73), Kroatien (11), Litauen (11), Luxemburg (6), Polen (51), Portugal (21), Rumänien (32), Slovenien (8), Spanien (54), Sverige (20), Tyskland (96), Ungern (21) och Österrike (18).

Fotnot: I Tjeckien är vallokalerna öppna under både fredagen och lördagen. När – och om – Storbritannien lämnar EU kommer antalet mandat totalt att minska till 705.

Så här ser opinionsläget ut i Nederländerna inför EU-valet:

Parti stöd i valet 2014 snittstöd nu VVD (liberalt) 12,0 15,8 FvD (högerpopulistiskt) deltog ej 14,5 PVDA (socialdemokratiskt) 9,4 12,0 CDA (kristdemokrater) 15,2 11,1 GL (miljöparti) 7,0 9,9 D66 (liberalt) 15,5 7,8 CU-SGP (kristna) 7,7 6,7 PVV (högerpopulistiskt) 13,3 6,2 SP (vänsterparti) 9,6 4,4 PVDD (djurrättsparti) 4,2 3,9

Fotnot: Stödet just nu bygger på siffror från mätinstituten Ipsos, I&O och Peil. Nederländerna har totalt 26 mandat i EU-parlamentet. Ytterligare tre ledamöter kommer att tillträda när – och om – Storbritannien lämnar EU.

Så här ser opinionsläget ut i Storbritannien inför EU-valet:

Parti stöd i valet 2014 snittstöd nu Brexitpartiet deltog ej 32,3 Labour 24,7 20,8 Liberaldemokraterna 6,7 15,5 Konservativa partiet 23,3 10,8 Gröna partiet 7,7 8,0 Change UK deltog ej 4,3 Skotska nationalistpartiet 2,4 3,7 Ukip 26,8 2,5 Plaid Cymru 0,7 1,0

Fotnot: Stödet just nu bygger på siffror från mätinstituten You Gov, Com Res, Opinium Research och Hanbury. Eftersom mandaten fördelas via regionala valkretsar kan – och väntas – partier som skotska SNP, walesiska Plaid Cymru och nordirländska DUP och Sinn Féin få mandat, trots låg nationell andel av rösterna. Storbritannien har totalt 73 mandat i EU-parlamentet.