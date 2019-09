Tidigt på måndagen, mitt under rusningstrafiken, ställde sig hundratals demonstranter i dörröppningar till lokaltågen och orsakade stora störningar i hela tågnätet.

Måndagen var även höstens första skoldag i Hongkong, men tusentals ungdomar valde att i stället delta i demonstrationer, skriver South China Morning Post. Vissa av dem bar gasmask, hjälm och skyddsglasögon och på en skola hade en bronsstaty försetts med sådan utrustning.

Demonstranterna har uppmanat stadens invånare att gå ut i generalstrejk under dagen. Det sker efter en helg av våldsamma sammandrabbningar mellan aktivister och polis. I lördags använde polis tårgas, vattenkanoner och gummikulor samtidigt som aktivister bland annat kastade bensinbomber. Sent på söndagen varnade Peking för att "slutet kommer" för proteströrelsen, via en text som publicerades av den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina.

|

De nu pågående protesterna inleddes i våras och syftade då till att stoppa ett lagförslag om att tillåta utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina. I juli meddelade Hongkongs högsta politiker att man inte kommer att gå vidare med lagförslaget – men demonstranterna lät sig inte nöjas. Protesterna har därefter kommit att handla mer generellt om krav på ökad demokrati och protester mot hårdnat kinesiskt styre i regionen.