Tidigare har den huvudåtalades sviktande hälsa och yrsel varit problemet. Men när hon nu tog plats i rättssalen såg hon stadig och samlad ut – mindre tärd och alls ingen sänkt blick, som på de bilder som togs på henne i en sydafrikansk rättssal inför det frivilliga utlämnandet till Danmark förra hösten. Den mörka frisyren från tiden i Sydafrika är bytt mot en kritblond.

Hon slog sig ner, lutade sig tillbaka och smuttade på det mineralvatten som serverades. Men något förhör blev det inte med henne.

Det hänger ihop med det som hände vid förra rättegångsdagen. Då framkom det att jag inte har fått alla handlingar i målet, säger Britta Nielsens försvarsadvokat Nima Nabipour till TT efteråt.

Frivilligt utlämnande

För att slippa sitta fängslad i Sydafrika under en lång utlämningsprocedur gick Britta Nielsen med på att frivilligt utlämnas till Danmark. Då ingick hon ett avtal med sydafrikanska myndigheter som hennes försvarsadvokat anser att han inte fått full inblick i.

Det är en ganska avgörande rättsprincip vi har här i landet att försvarsadvokaten ska ha tillgång till samma handlingar som åklagarsidan har, säger Nima Nabipour.

Anledningen till att avtalet är så viktigt är att det kan få betydelse för om Britta Nielsen ska dömas enligt en särskild lagparagraf, som möjliggör tolv i stället för åtta års fängelse, om hon skulle fällas av domstolen.

Rättegången kommer att återupptas den 5 november.

Erkänner brott

Under den allra första rättegångsdagen, innan hon behövde åka iväg i ambulans på grund av yrsel, erkände Britta Nielsen brott via sin försvarare, men hon kunde inte bekräfta under vilka år svindeln pågått, eftersom hon inte minns alla transaktioner.

Nielsen är åtalad för grovt bedrägeri och förfalskning av dokument. Under sin tid som anställd på danska socialstyrelsen ska hon enligt åtalet ha fört över statliga medel till sina egna konton 298 gånger under åren 1993–2018, totalt motsvarande nästan 170 miljoner svenska kronor.