Beskedet att RFSL ställer in sin medverkan under Almedalsveckan i år, som helagotland.se rapporterar om, fattades under våren.

NMR fick förra året tillstånd att vistas på Södertorg i Visby, nära den lokal där RFSL vanligen håller till. Ett beslut som RFSL överklagat utan resultat.

Det handlar inte om att kasta in handduken eller vika oss för nazister, tvärtom handlar det om att försöka ta tillbaka vår egen position och stå trygga i vårt politiska arbete i stället för att bara förhålla oss till det nazisterna får för sig att göra i år, säger Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL, till TT.

|

Kritisk till lagtolkning

RFSL som organisation tycker att den grundlag Sverige har är bra. Däremot är organisationen kritisk till hur lagen tolkas.

Polisens primära uppdrag blev att säkerställa nazisternas demonstrationsfrihet men kunde inte skydda vår mötesfrihet och föreningsfrihet på samma plats.

De senaste tio åren har antalet vit makt-aktioner i Sverige mer än fördubblats, enligt en genomgång som stiftelsen Expo gjort.

Det handlar dels om att vi känner av ett hårdare politiskt klimat och ett minskat utrymme för vad vi vågar säga. Men det handlar också om en fysisk närvaro vid evenemang och lokaler.

Vår stödmottagning möter jättemånga personer varje år som utsätts för hatbrott och varje fall är lika tragiskt.

Arrangerar mångfaldsparad

RFSL kommer inte att anordna några seminarier och är inte på plats med paneler, mingel eller deltar i några politiska debatter. Däremot anordnar organisationen en mångfaldsparad på torsdagen.

Den kommer att bli ännu viktigare i år för alla i Visby som kan visa att de står upp för alla människors lika rättigheter och värde, säger Sandra Ehne.

Att RFSL nationellt väljer att dra sig ur är mycket beklagligt, men jag har full respekt för deras beslut att inte komma i år utifrån förra årets händelser, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan till helagotland.se.