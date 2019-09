Konflikten kring telefonsamtalet mellan Trump och hans ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj har växt de senaste dagarna. Och kravet på att Trump ställs inför riksrätt ökar bland Demokraterna efter det omdiskuterade telefonsamtalet.

Den demokratiske presidentaspiranten Joe Biden ställer sig bakom ett eventuellt riksrättsförfarande mot Trump – och demokraternas talman i representanthuset Nancy Pelosi överväger att inleda en sådan process.

Om inte president Trump samarbetar fullt ut med den kongressutredning som rör Trumps samtal måste USA:s kongress inleda förfarandet, säger Biden i ett kort tv-sänt framträdande:

Om han fortsätter att tumma på lagen ger Donald Trump kongressen, i min mening, inget annat val än att inledda ett riksrättsförfarande,

Inga bevis

Trump gav order om att skjuta upp militärt stöd på motsvarande runt 3,9 miljarder kronor till Ukraina inför samtalet med Zelenskyj, enligt källor med nära insyn som citeras i The Washington Post. Under det pågående FN-toppmötet i New York erkänner Trump att det stämmer, men förnekar att det skett i syfte att utöva påtryckningar.

För att Ukraina skulle få pengarna krävde Trump att Zelenskyj skulle utreda korruptionsrykten kring demokraten Joe Bidens son Hunter Biden, uppger källor för enligt amerikanska medier.

Hunter Biden har suttit i styrelsen för ett ukrainskt gasbolag och enligt Trump försökte Joe Biden, under sin tid som vice president under Barack Obama, att stoppa en utredning mot bolaget.

Hittills har inga bevis presenterats för att Joe Biden agerat korrupt eller påverkats av sin sons arbete i Ukraina. Däremot anser kritiker att Bidens familjs kopplingar till Ukraina kan leda till en intressekonflikt, skriver BBC.

Korruptionsbråk

Anklagelserna om korruption haglar nu både mot Trump och Joe Biden, som är favorittippad till att bli Demokratiska partiets kandidat i nästa års presidentval.

På tisdagen – bara timmar innan Nancy Pelosi meddelat att hon ska göra ett uttalande i ärendet – skrev Donald Trump på Twitter att han har godkänt att en utskrift ska offentliggöras av det omdiskuterade samtalet med Ukrainas president.

"Jag. . . har godkänt att den kompletta, tidigare hemligstämplade och oavkortade utskriften av min telefonkonversation med Ukrainas president Zelenskyj offentliggörs", skriver Trump.

Trump tillägger att han inte pressat Zelenskyj under samtalet och att det gått fullständigt korrekt till.

Släpps på onsdag

Utskriften offentliggörs på onsdag enligt Trump.

Trump har bekräftat att han under samtalet med Zelenskyj sagt att han inte vill att personer som Joe Biden och hans son Hunter Biden bidrar till korruptionen i Ukraina.

Detaljerna kring telefonsamtalet började rullas upp efter det att en visselblåsare inom USA:s säkerhetstjänst skickat in ett skriftligt klagomål om att Trump avgett "oroväckande" löften till främmande makt.

De flesta av visselblåsarens uppgifter har hittills hållits hemliga av underrättelsetjänstchefen Joseph Maguire, som hävdar att det inte rörde sig om någon underrättelseaktivitet och att han därför inte är skyldig att informera kongressen om saken.

Demokrater i kongressen har stridit för att få ta del av klagomålet och på torsdag ska Maguire vittna i representanthuset.

Rättad: I en tidigare version angavs en felaktig summa om det uppskjutna stödet till Ukraina.