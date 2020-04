Singapore Den har en arm som kan imitera mänsklig rörelse och ett kraftfullt munstycke som sprutar ur sig desinfektionsmedel. Forskare i Singapore har tagit fram en saneringsrobot som är tänkt att minska smittorisk och avlasta landets hårt arbetande städare under viruspandemin.

Roboten, kallad "XDBOT", är lådformad och går på hjul. Till skillnad från andra städrobotar kan dess långa arm nå in under exempelvis bord och sängar och maskinen fjärrstyrs via en dator eller surfplatta.

Med vår nya robot kan en mänsklig operatör kontrollera desinfektionsprocessen i detalj på distans – med noll ytkontakt, säger forskaren Chen I-Ming vid Nanyang Technological University (NTU) som leder projektet.

"XDBOT" är testad vid universitet och Chen I-Ming hoppas att den nu ska prövas på allmänna platser och sjukhus.

Singapore går igenom en andra våg av sjukdomsfall relaterade till det nya coronaviruset. Över 4 400 människor har smittats och minst tio har dött i landet. Utbrottet har spårats till de sovsalar som används av utländska gästarbetare.