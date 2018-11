Över 100 personer skadades efter lördagens gasattack, som Ryssland säger genomfördes med klorgas. Ingen grupp har tagit på sig attacken, men enligt Ryssland kom den från en al-Qaidakopplad grupp – som Ryssland nu säger sig ha slagit ut

Som ett resultat av flyattacken har målet förstörts, säger en talesman för ryska försvarsministeriet enligt ryska nyhetsbyrån Tass, och syftar på rebellgruppen.

Den ryska flygattacken var den första i Idlib sedan Ryssland och Turkiet i september kom överens om att skapa en demilitariserad zon mellan rebeller och syriska regeringsstyrkor i provinsen. Inga oberoende uppgifter om dödade eller skadade efter attacken har rapporterats.

Under söndagen steg antalet skadade efter gasattacken mot Aleppo. Den statliga syriska nyhetsbyrån Sana uppger att 107 personer skadades och fick söka läkarhjälp. Inga dödsoffer har rapporterats. Om uppgifterna stämmer är det den med omfattande attacken mot Aleppo sedan regeringsstyrkor återintog staden från rebeller för två år sedan.

Den oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) uppger att 94 personer förts till sjukhus.

SOHR, som är baserat i Storbritannien, rapporterar också att en by i rebellkontrollerat område i provinsen Idlib utsattes för beskjutning sent under lördagen och att två kvinnor och sju barn dödades.