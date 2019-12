Politik Flera falska insändare har under hösten skickats in till Borås Tidning med anledning av en konflikt inom Socialdemokraterna i kommunen. Bakom en av de falska insändarna ligger Per Carlsson, S-ordförande i Borås.

Jag har gjort det vid ett tillfälle. Jag är ledsen för det men har inte haft avsikten att skada någon. Jag ångrar det djupt, säger Per Carlsson till tidningen.

Insändaren är undertecknad med ett kvinnligt förnamn och uppmanar de socialdemokrater som vill partiet väl att "lugna ner sig". Per Carlsson förklarar att han varit pressad och ville nyansera debatten.

Insändaren stoppades innan den publicerades. Tidningens chefredaktör Stefan Eklund säger att det är allvarligt när det görs försök att utnyttja dess insändarsidor under falsk flagg.

Att det görs av en politiker på en så hög position skadar både honom och hans parti, säger Stefan Eklund till BT.