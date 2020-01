Både i Stockholm och i Västra Götaland har försök gjorts för att få bilåkarna på bussen. Syftet är att få bilåkare att gå över till mer klimatsmarta färdsätt.

Vi erbjuder bilister som pendlar i olika områden att provåka. I grunden handlar det om att få bilister att testa kollektivtrafiken, säger Malin Bernhardsson, marknads- och kommunikationschef på Västtrafik.

Utvärderas

Erbjudandet har gått ut brett, runt 240 000 utskick har gjorts. Av dem har 30 000 bilister valts ut. De har fått åka gratis under 14 dagar under hösten, och samtyckte då också till att frågas ut om sina upplevelser under testperioden.

Även i Stockholm har det varit en testperiod. Mellan den 7 och 22 oktober åkte tusentals bilpendlare gratis med Storstockholms lokaltrafik, SL, bland annat i Norrtälje, Södertälje och på Södertörn.

Både Västtrafik och SL har genomfört kampanjer tidigare. Med mycket bra utfall, försäkrar de båda. Bilisterna låter bli bilen i större utsträckning efter testet.

Vi har en väldigt pragmatisk inställning. Om man ställer bilen en dag i veckan efter provåkningen så är det bättre än att man kör varje dag, säger Malin Bernhardsson.

Puttar miljön på framtiden

Högst på prioritetslistan enligt Västtrafiks undersökning av vad som är viktigast för trafikanterna i dag kommer snabbheten, och som nummer två att det ska vara möjligt att ta sig fram kollektivt. Först på tredje plats kommer miljön.

Men när vi frågar om vad som kommer att vara viktigast i framtiden svarar majoriteten miljön på första plats. Så de flesta puttar det framför sig, säger Malin Bernhardsson.