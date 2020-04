Brand En brand bröt ut på en gymnasieskola i Sankt Lars-området i Lund under tidiga natten. Branden startade i ett soprum och spred sig via ventilationen in i byggnaden.

Själva branden är under kontroll, med det är en rätt stor byggnad och det är en spridning inne i konstruktionen. Det är mindre konstruktionsbränder och vi letar efter dem för att släcka dem, säger Mattias Sköld, inre befäl vid räddningstjänsten, vid klockan 02.

Räddningstjänsten kommer att vara kvar på platsen under hela natten.

Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i samband med branden.