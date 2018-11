Branschen för medicintekniska produkter är stor och växer fort. Sedan 200 har omsättningen för företaget fördubblats, från cirka 1 000 miljarder kronor år 2000 till vad som vänts bli 3 600 miljarder i år.

Den största marknaden för medicintekniska produkter utgörs av människor som är 65 år eller äldre. Den kommer att växa med mer än 60 procent till nästan 1 miljard människor år 2030, enligt en investeringsanalys från storbanken UBS.

Branschen största bolag är amerikanska Medtronic med en omsättning på 270 miljarder kronor 2017. I Sverige omsatte bolaget 1 miljard. Det finns i mer än 160 länder.

Källor: ICIJ, Medtronic.

Arbetet med granskningen " The Implant Files " har pågått i ett år och bedrivits av fler än 250 journalister och dataspecialister från 59 medier i 36 länder runtom i hela världen. Projektet har samordnats av redaktionen The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) med bas i USA.

Reportrarna har samlat in 8 miljoner dokument som utgör grunden för den unika globala databas som ICIJ byggt upp, The International Medical Devices Database. Där kan man söka på medicintekniska produkter och se vilka anmälningar de kan ha dragit på sig, något som inte går i exempelvis Sverige.

Från Sverige har TT och SVT deltagit i granskningen. Här finns också brittiska BBC, Süddeutsche Zeitung i Tyskland, Le Monde i Frankrike, nyhetsbyrån AP i USA, kanadensiska CBC, NHK i Japan, Revista Piauí i Brasilien och många fler.