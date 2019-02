Under eftermiddagen och kvällen väntas snö i stora delar av Götaland och Svealand. Mest nederbörd väntas i Västsverige där SMHI utfärdat klass 1-varningar i Hallands län och i nästan hela Västra Götalands län. På måndag förmiddag utökades varningarna till att även gälla inre Dalsland och Värmland.

Enligt tidigare prognoserna låg de här områdena under varningskriteriet, men nu har de kommit över. Det ser ut att bli lite mer snöfall än vad tidigare prognoser visat, säger Henrik Reimer, meteorolog vid SMHI.

Under eftermiddagen och kvällen intensifieras snöfallet och uppemot 10-15 centimeter kan falla i de områden där varningar är utfärdade.

Det kan bli halt och problematiskt på vägarna, säger Henrik Reimer.

Hundratals inställda flyg

Samtidigt dras tåg och flyg fortfarande med stora förseningar efter snöovädret som lamslog delar av landet under helgen.

Mer än var tredje avgång – 260 flygningar av 606 till och från Arlanda – ställdes enligt Swedavia in under söndagen och förseningarna i flygtrafiken sträckte sig till in på måndag eftermiddag. Swedavia står nu redo med extra resurser för att kunna tackla det nya snöovädret.

Vi följer utvecklingen och förbereder oss med bemanning och resurser så mycket vi bara kan. Problemet är ju att det inte går att börja snöröja innan snön kommer, säger Ulrika Fager vid Swedavias pressjour.

Problem med buss och tåg

SJ uppmanar alla som ska resa med tåg under måndagen att hålla sig väl uppdaterade via deras hemsida.

Vi har både tåg och personal som står på fel ställen sedan gårdagsnatten. Det gör att vi får problem i dag med inställda avgångar och förseningar på vissa sträckor, säger Stephan Ray, pressansvarig på SJ.

I Stockholms län var det på måndag morgon stora problem i såväl buss- som pendeltågstrafik. På Roslagsbanan ställdes all trafik in under morgonen efter att tågens bromsar inte fungerat som de skulle i kylan.

Vi jobbar för fullt men man ska nog räkna med att störningar håller i sig under eftermiddagen, säger Claes Keisu, pressansvarig på SL.

För vägtrafiken har inga större störningar eller incidenter rapporterats, enligt Trafikverket. Men trafikanter uppmanas att ta det försiktigt på vägarna.

Det är halt, så tänk på det. Det är viktigt att ta tid på sig och anpassa avstånden, säger Pär Aronsson på Trafikverkets pressjour.

Rättad: I en tidigare version av denna text uppgavs fel myndighet.