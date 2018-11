Indien Luften i New Delhi, Indien, nådde på fredagsmorgonen partikelhalter som är mer än åtta gånger högre än vad Världshälsoorganisationen (WHO) klassar som hälsofarligt, och nu agerar myndigheterna i staden som har över 20 miljoner invånare.

Under de kommande tre dagarna får inga lastbilar – med undantag för nödvändiga transporter av livsmedel – komma in i staden. Dessutom uppmanas alla som har en stadsjeep att lämna bilen hemma.

Situationen blev värre efter onsdagens firande av ljushögtiden diwali, då miljontals människor skickade upp raketer och brände av smällare i det traditionsenliga firandet.

Vintern brukar innebära dålig luft i den indiska huvudstaden, bland annat för att kall luft gör att luftföroreningar från industri, trafik och kolkraftverk stannar kvar.

I en rapport nyligen konstaterade WHO att uppskattningsvis 600 000 barn under 15 år dör av luftföroreningar varje år. 93 procent av världens barn, 1,8 miljarder, andas in farligt förorenad luft.