I januari 2018 rullar en 54-årig man från Malmö över Öresundsbron med en last öl, vin och sprit. Det handlar inte om de anmärkningsvärda mängder som många kanske förknippar med smuggling – bara runt 200 liter starköl och cirka 40 liter sprit och vin. "Privat konsumtion" säger mannen som får köra vidare. Men tullens misstanke väcks.

Åtal väckt

Sex personer, däribland 54-åringen, åtalas nu i Malmö tingsrätt för grov smuggling respektive medhjälp till grov smuggling då de misstänks för att ha fört in stora mängder alkohol från Tyskland och Danmark till Sverige. Enligt Tullverket rör det sig om en ny smugglingsmetod, då de åtalade har fört in alkoholen på samma sätt.

Organiserad "myrtrafik", konstaterar Oscar Lindvall.

Den här metoden går ut på att man smugglar lite mindre mängder i förhållande till vad man skulle kunna smuggla över. Men i gengäld gör man det ofta, säger han till TT och fortsätter:

I det här fallet är det cirka fyra gånger i veckan som personen som är misstänkt har företagit en resa till Tyskland.

Huvudmannen i sprithärvan, 54-åringen, misstänks därmed för att ha fört in drygt 200 000 liter sprit, vin och öl vid 459 tillfällen under två års tid – på egen hand. Mer sprit har passerat gränsen. Ytterligare fem personer har hjälpt till att antingen ta in mer alkohol över Öresundsbron, alternativt hjälpt till att sälja dryckerna vidare.

"Det svarta systembolaget" har rullat i både Malmö och andra delar av södra Sverige. Tiotusentals liter alkohol har sålts via sms till alla möjliga kunder.

Vi har fog att anta att det både är ungdomar, vanliga personer, svartklubbar... Det säljs urskillningslöst.

20 liknande ärenden

Enligt Lindvall, som leder den aktionsgrupp vid tullen som avslöjat härvan, är smuggelligan från Malmö knappast ensam om sitt tilltag. Flera utredningar rörande omfattande "myrtrafik" med sprit i södra Sverige pågår just nu.

Vi har minst ett tjugotal ärenden.

I det aktuella ärendet åtalas även en person som misstänks ha köpt en del av alkoholen.