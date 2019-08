Som ultralöpning räknas alla distanser som är längre än ett vanligt maraton, alltså mer än 4 2195 meter.

Tävlingen Six Days in the Dome, som nu hålls för andra gången, avgörs i Milwaukee i amerikanska delstaten Wisconsin. Temperaturen i hallen kommer att vara konstant cirka 12 grader.

Starten går söndag 25 augusti klockan 12 lokal tid (klockan 19 svensk tid) och tävlingen är slut sex dygn senare, alltså lördag 31 augusti samma tid.

Vinnaren är den som har sprungit längst när den utsatta tiden är löpt ut.

Källa: Pace on Earth