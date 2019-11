Efter flera månaders protester har de fredliga massdemonstrationerna gått över till den nya fas som kallas "blomma överallt". Den innebär att aktivisterna försöker genomföra insatser på så många ställen som möjligt, vilket har lett till våldsamma konfrontationer med polisen.

Skolorna hålls stängda resten av veckan enligt beslut från myndigheterna, och sjukhus skjuter upp icke akuta operationer.

Under torsdagen twittrade den kinesiska tidningen Global Times, som lyder under och agerar språkrör åt kommuniststyret, att Hongkongs styre skulle utlysa utegångsförbud under helgen. Tweeten låg kvar i en dryg halvtimme innan den togs bort. Tidningens chefredaktör uppgav senare att inlägget togs bort på grund av att det inte fanns tillräcklig information.

Många stora vägar där tegelstenar och andra hinder lagts ut är blockerade. En tunnel under hamnen har stängts och busstrafiken har ställts in.

Vid Hongkongs polytekniska universitet sköt demonstranter pilar mot polisen, som svarade med tårgas och gummikulor.

Myndigheterna uppger att omkring 70 personer fick föras till sjukhus efter onsdagens sammandrabbningar. Två av dem är allvarligt skadade.