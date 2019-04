Vaccinen inom det allmänna vaccinationsprogrammet erbjuds alla barn inom ramen för barnhälsovården och skolan.

Vaccinen ger alla barn skydd mot nio sjukdomar. För flickor ingår dessutom vaccin mot HPV (humant papillomvirus).

Sjukdomarna som ingår för alla: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka, röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker.

Nyligen fattade Blekinge som första region beslut om att även pojkarna i regionen ska erbjudas HPV-vaccin.

Folkhälsomyndigheten utreder just nu också om myndigheten ska rekommendera att vaccin mot vattkoppor ska tas in i det allmänna vaccinationsprogrammet. Sedan tidigare har myndigheten rekommenderat att vaccin mot rotavirus ska tas in i programmet.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Den nationella Som-undersökningen har gjorts varje år sedan 1986. Bakom undersökningen står Som-institutet (Samhälle, opinion, medier) vid Göteborgs universitet.

Resultaten som nu har presenteras bygger på enkäter som skickades ut och besvarades under hösten 2018 (slutet av september till sista december).

Enkäten skickades ut till 21 000 slumpmässigt valda personer mellan 16 och 85. De flesta har svarat via pappersenkäten, men vissa har svarat via nätet.

Som-undersökningen 2018 hade en svarsfrekvens på 53 procent, sedan bland annat personer som avlidit räknats bort. Det anses vara en relativt hög svarsfrekvens för en så pass brett upplagd studie.

Källa: Göteborgs universitet.