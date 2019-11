Under en vecka pågår operationen som kallas Trident (treudd på svenska). Polis, tull och kustbevakning jobbar sida vid sida i Stockholm, Göteborg och Trelleborg. Under de första 36 timmarna kontrollerades 5 000 fordon och 22 personer stoppades från att resa in i landet.

Här bygger vi väldigt mycket kunskap, underrättelse, för att vi ska kunna stoppa de här människorna från att ens komma in i Sverige. Det är vårt mål, säger Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning.

Tio länder

|

Operationen pågår i ytterligare tio länder och i samarbete med Europol. Stöldligorna opererar i många västeuropeiska länder och rör sig hela tiden över gränser. Därför måste också myndigheterna bli bättre på att samarbeta internationellt, framhåller Mats Löfving.

Svensk polis arbetar i dag nära polisen i till exempel Litauen, Polen, Georgien och Rumänien.

Kraven på att den svenska polisens tentakler ska leda ut i världen bara ökar, säger han.

Två miljarder

|

Stöldgods för två miljarder förs ut ur Sverige varje år, enligt Larmtjänst och försäkringsbranschen.

Internationella brottsnätverk ligger bakom åtminstone hälften av bostadsinbrotten i Sverige och 90 procent av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner, enligt polisens bedömning.

|

Vanliga människor i hela Sverige drabbas väldigt hårt av denna typ av kriminalitet, säger Mats Löfving.

Regeringen har gett polisen i uppdrag att jobba närmare tull och kustbevakning mot brottsnätverken. Alla tre myndigheterna jobbar redan i hamnarna, men med olika uppgifter.

Vikarierande generaltulldirektör Fredrik Holmberg ger ett exempel från den pågående operationen:

Vi har exempelvis hittat utgående narkotika och då klipper vi till och tar det. Hittar vi stöldgods är det polisen som tar det. Skulle vi hitta gods som är dåligt lastat eller farliga varor, då kan Kustbevakningen gå in.

Går fortare

Den stora poängen är att det går fortare när de tre myndigheterna jobbar sida vid sida, anser Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson. Men varför inte då jobba så här alltid?

Vi har inte resurser. Vårt huvuduppdrag är ju miljöräddning och sjöövervakning. Men i mån av möjlighet ställer vi självklart upp och stöttar både polisen och Tullverket.