Olyckor En man som försvunnit under en tur i Sarekområdet i Jokkmokksfjällen söks av fjällräddare.

Mannen anmäldes saknad under torsdagen efter att inte ha varit kontaktbar sedan i måndags, skriver polisen på sin hemsida. Mannen ska vara fjällvan och utrustad för en tiodagars utevistelse i fjällmiljö.

Efter att ha sökts av polis under torsdagskvällen och natten mot fredag så beslutade vakthavande befäl att inleda en fjällräddningsinsats. Både polisens helikopter och sjöräddningshelikopter har används vid sökandet efter mannen. Han skulle under onsdagskvällen ha anlänt till en fjällstuga för att därefter fortsätta genom nationalparken och anlända till Kvikkjokk under fredagen eller lördagen.

Området är stort och det finns ingen säker uppgift i nuläget om var mannen befinner sig, eller om han är i behov av hjälp. Möjligheten att använda mobiltelefon i området är begränsad.