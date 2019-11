EF:s årliga globala språkindex mäter engelskkunskaper i länder som inte har engelska som förstaspråk. Indexet baseras på tre tester, två av dem finns tillgängliga på internet för frivilliga deltagare, det tredje är ett prov som görs av kursdeltagare.

De här länderna hamnade i topp i år:

1. Nederländerna

2. Sverige

3. Norge

4. Danmark

5. Singapore

Källa: EF

Ibland gäller det att hålla tungan rätt i mun för att uttala orden rätt på engelska. Här är några tungvrickare att testa, gärna flera gånger i rad.

Lätt nivå:

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick?

Medelsvår nivå:

A loyal warrior will rarely worry why we rule

Give papa a cup of proper coffe in a copper coffe cup

Svår nivå:

Which witch switched the Swiss wristwatches?

She sells seashells by the seashore

Källa: EF