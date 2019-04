Den svenske medborgaren som gripits i Ecuador har häktats i 90 dagar. Vid häktningsförhandlingen beslöt domstolen även att frysa hans bankkonton, enligt dagstidningen El Comercio, något som TV4 Nyheterna var först att rapportera.

Mannen ska enligt ecuadorianska myndigheter ha bott i landet sedan 2013 och arbeta som programmerare.

Han misstänks enligt uppgifter för försök till dataintrång. Åklagarmyndigheten i Ecuador skriver i ett uttalande att mannen greps på flygplatsen Mariscal Sucre i huvudstaden Quito när han skulle resa till Japan. Vid en husrannsakan i hans hem beslagtogs ett stort antal usb-stickor, bärbara datorer och adaptrar av olika slag. Även pengar i flera valutor, kreditkort och pass konfiskerades.



Följer ärendet

Svenska utrikesdepartementet kan inte bekräfta mer än att en man i 35-årsåldern har gripits i Ecuador.

Den frihetsberövade företräds av en advokat och är utvandrad och bosatt i Ecuador, säger Sofia Nahringbauer, presskommunikatör på UD.

Vad han har för kopplingar till Julian Assange framgår inte konkret. Nyhetsbyrån AP rapporterar att de ecuadorianska myndigheterna utreder om svensken är en del av Wikileaks och om han har försökt utpressa Ecuadors president, Lenin Moreno.



El Comercio rapporterar att svensken vid tolv tillfällen ska ha besökt Julian Assange på den ecuadorianska ambassaden i London.

Enligt nyhetssajten Ecuador Envivo har den svenske konsuln Ola Ernberg besökt mannen för att försäkra att hans rättigheter inte kränks. Den misstänkte ska ha varit ledsen och förtvivlad över situationen.

Svenska ambassaden följer ärendet, säger Sofia Nahringbauer.

Kommer överklaga

Den misstänktes advokat, Carlos Soria, skriver i ett uttalande på Twitter att en oskyldig person har frihetsberövats.

"Vi kommer att överklaga detta absurda och olagliga beslut."

Han är en personlig vän till Julian Assange, han är inte medlem i Wikileaks och att vara vän med någon är inte ett brott – inte heller att ha en dator i sitt hem, säger Carlos Soria till nyhetsbyrån Reuters.

Ola Ernberg uppger för TT att mannen riskerar mellan tre till fem års fängelse om han döms. Under tiden som han sitter häktad får åklagaren hitta bevis för en eventuell rättegång, och rättegången kan i sin tur ta upp till två månader. Försvaret ska överklaga häktningsbeslutet under dagen och begära att svensken får sitta i husarrest under tiden i stället, enligt Ola Ernberg.

"Stå upp för offer"

Tidigare under lördagen gick mer än 70 brittiska parlamentsledamöter ut och krävde i ett brev till landets inrikesminister att själva huvudpersonen, Julian Assange, ska utlämnas till Sverige. Ledamöterna anser att misstankarna om våldtäkt ska utredas ordentligt.

"Vi antar inte att han är skyldig, naturligtvis, men vi menar att den påbörjade processen ska fullföljas" skriver ledamöterna i sitt brev, enligt BBC.

De flesta av de 70 underskrifterna kommer från Labourledamöter som kräver att den brittiska inrikesministern, Sajid Javid, ska "stå upp för offer för sexuellt våld" och se till att anklagelserna mot den 47-årige Assange kan bli ordentligt utredda.

Det var i torsdags som Julian Assange greps i London. Huruvida han kommer att begäras utlämnad till Sverige är ännu oklart. Advokat Elisabeth Massi Fritz, som företräder den kvinna som anmälde Assange för våldtäkt, har meddelat att hon kommer att göra allt för att förundersökningen nu ska återupptas.

Åklagarmyndigheten i Sverige har i sin tur meddelat att man nu tittar närmare på Massi Fritz begäran.