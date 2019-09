Klimat Människor i världens fattigaste länder får mindre än 10 öre per person och dag i klimatbistånd, visar en undersökning från Oxfam.

Rika länder som Sverige uppmanas att göra mer för att ge stöd till människor i länder där klimatförändringar slår hårdast.

"Även Sverige behöver göra mer för att stödja de människor som drabbas hårdast av klimatkrisen. Det är vi i länder med höga utsläpp som orsakat problemet men det är inte vi som tvingas bära vikten av utsläppens konsekvenser", säger Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige, i ett pressmeddelande.

Biståndsorganisationen har räknat ut att de 2,4–3,4 miljarder USA-dollar per år som går till klimatanpassning i världens 48 minst utvecklade länder endast räcker till 2,50–3,50 dollar per person.

Det motsvarar ungefär sju öre per dag och person.

Den nya rapporten "Who takes the heat?" har Moçambique och Afrikas horn som fokus och presenteras i samband med FN:s klimatmöte i New York på måndagen.