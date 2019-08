Musik Swedish House Mafia verkar vara på gång med att släppa nytt, skriver sajten Your EDM.

Som öppningsnummer på sina konserter har gruppen spelat en låt som sägs heta "It gets better". Nu känns låten även igen av musikidentifieringstjänsten Shazam, vilket tyder på att den är på väg att ges ut, enligt Your EDM.

Swedish House Mafia släppte sitt senaste album "Until now" 2012. Housetrion splittrades året därpå, men återförenades förra våren. I maj gjorde de comeback på svensk mark med en rad spelningar i Stockholm.