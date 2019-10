Sedan Storbritanniens befolkning i juni 2016 folkomröstat för att lämna EU, med siffrorna 52 procent mot 48, har landets regering förhandlat med EU om ett utträdesavtal.

En uppgörelse som tidigare premiärministern Theresa May tagit fram röstades dock ned tre gånger av det brittiska parlamentets underhus. En reviderad version har därefter godkänts av Mays efterträdare Boris Johnson. Ett första försök att godkänna avtalet stoppades dock i väntan på att först gå igenom all nödvändig lagstiftning. Oppositionen har även drivit igenom ett krav på att Johnson måste be om mer tid från EU, för att inte riskera att tvingas lämna utan ett avtal den 31 oktober i år.

Premiärministern har bett om en förlängning, men ännu inte fått något besked från EU. Samtidigt hoppas Johnson fortfarande hinna driva igenom hela utträdeslagen – förkortad WAB – före månadsskiftet. Enligt planerna ska lagen börja behandlas på tisdagen.