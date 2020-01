Det är helt ohållbart att ta upp ny olja, ny fossilgas och nytt kol. Det borde även en norsk politiker förstå, säger Jens Holm, Vänsterpartiets klimatpolitiske talesperson.

"Trots att vi befinner oss i början på en klimat- och miljökris öppnar Norge nu Västeuropas största oljefält", skriver Greta Thunberg på Twitter med hänvisning till oljefältet Johan Sverdrup. Fältet ligger cirka 16 landmil väster om Stavanger och är bland de största oljefyndigheterna i Norge enligt olje- och gaskoncernen Lundin Petroleum.

Thunbergs kommentar har retat upp Norges nytillträdda olje- och energiminister, Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug.

Greta Thunberg borde hylla Johan Sverdrup och norsk energipolitik som en del av lösningen, säger hon till nyhetsbyrån NTB.

Enligt Listhaug skulle utsläppen från den globala oljeproduktionen öka om Norge avvecklade sin produktion.

Mer smutsigt

Listhaugs föregångare Kjell-Borge Freiberg har tidigare pekat på att koldioxidutsläppen från oljefältet uppgår till 700 gram per fat, betydligt lägre än det globala genomsnittet på 18 kilo per fat. Produktionen på Johan Sverdrup startade i oktober förra året och väntas enligt Lundin Petroleum att producera upp till 440 000 fat olja per dag.

Men Greta Thunberg backas upp av Världsnaturfonden.

Ur ett klimatperspektiv har ju Greta Thunberg helt rätt. En effektivare produktion och renare olja är ju bra, problemet är att man öppnar nya fält, säger Ola Hansén, klimatrådgivare på Världsnaturfonden.

Han pekar bland annat på en FN-rapport som betonar att världens största länder väntas producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen än vad som kan användas om Parisavtalets mål ska nås.

Ju mer nyproduktion i form av oljefält och kolgruvor, desto svårare blir det att fasa ut produktionen i den takt som krävs för att klara Parisavtalets mål, säger Ola Hansén.

Även Vänsterpartiets Jens Holm delar Thunbergs uppfattning.

Det är ett absurt påstående att säga att man ska hylla norsk oljeutvinning när alla vet att de fossila energikällorna måste ligga kvar i marken, säger han.

"Båda har rätt"

Enligt Sonia Yeh, professor på Chalmers i Göteborg, har både Listhaug och Thunberg en poäng.

De norska oljefälten är renare och mer effektiva. Men det är fortfarande olja. Det är fortfarande stora mängder förorening från den energikällan. På så sätt har de båda rätt, säger hon.

Gretas budskap är att vi måste minska utsläppen. Och det budskapet är väldigt, väldigt viktigt.

Men problemet är större än ett enskilt oljefält, enligt Sonia Yeh.

Man kan inte säga att man har löst problemet för att man stänger eller inte expanderar ett oljefält. Det har man inte. Du behöver ha en övergripande strategi, säger hon.