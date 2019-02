Ubolratana Rajakanya föddes i Schweiz 1951, där hennes far kung Bhumibol Adulyadej, studerade. Senare samma år flyttar familjen tillbaka till Thailand. Året därpå föds hennes bror, den nuvarande kungen Maha Vajiralongkorn.

I slutet av 1960-talet flyttar Ubolratana Rajakanya till USA för att studera vid universitetet Massachusetts Institute of Technology. 1972 gifter hon sig med kurskamraten Peter Jensen och bestämmer sig för att stanna i USA. Giftermålet innebär att hon måste avsäga sig sin kungatitel.

Efter att ha endast ha gjort sporadiska besök i sitt hemland börjar hon dyka upp mer frekvent i Thailand i början av 1990-talet. Hon återfår inte sina fulla privilegier som kunglighet, men behandlas som en fullvärdig prinsessa.

1992 startar hon en stiftelse för att hjälpa barn som blivit föräldralösa till följd hiv-relaterade sjukdomar. Efter att ha skilt sig från sin make flyttar Ubolratana tillbaka till Thailand 2001. Sju år senare gör hon debut på vita duken i "Where the miracle happens", där hon spelar huvudrollen. Filmen bygger på en roman som hon själv har skrivit.

2016 dör kung Bhumibol Adulyadej och Ubolratana Rajakanyas bror tar över tronen. Under sorgeperioden utbyter hon förtroliga meddelanden med Thaksin Shinawatras dotter i sociala medier. Under fotbolls-VM i Ryssland 2018 syns hon på läktaren tillsammans med Thaksin Shinawatra och flera andra personer med politiskt inflytande i Thailand.

Källa: Reuters

Militären tog makten i Thailand i en kupp den 22 maj 2014, efter mer än ett halvårs våldsamma protester i landet. Premiärministern Yingluck Shinawatra avsattes och senaten upplöstes.

Samtidigt infördes ett strikt förbud mot politiska aktiviteter. Shinawatras bror, Thaksin Shinawatra, har även han varit premiärminister i landet, men avsattes 2006 och har gått i landsflykt för att undslippa fängelse.

Landet har sedan kuppen 2014 styrts av juntan NCPO (Nationella rådet för fred och ordning) med generalen Prayut Chan-O-Cha i spetsen. Juntan tog kontroll över landets etermediebolag, införde nya lagar som kringskar grundläggande rättigheter och fick bland annat stöd från den dåvarande kungen Bhumibol Adulyadej.

Ett år senare infördes en lag som gav en stor del av den verkställande makten i Thailand till Prayut Chan-O-Cha, som dessutom erhöll immunitet. I och med den fick säkerhetsstyrkorna också lov att fängsla människor utan rättslig prövning. Mängder av människor har fängslats, försvunnit eller lever i exil.