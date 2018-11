Misstankarna om samröre mellan personer i Donald Trumps stab och den ryska regeringen, som amerikanska underrättelsetjänster har slagit fast lade sig i valrörelsen i USA 2016, har förföljt presidenten sedan han tillträdde i januari i fjol.

Rysslands tidigare USA-ambassadör Sergej Kisljak hade flera möten med företrädare för Trumpkampanjen före valet. Trumps förre säkerhetsrådgivare Michael Flynn avgick i februari i fjol sedan det framkommit att han förtigit detaljer om kontakterna. Även Jeff Sessions, som under valrörelsen var senator, träffade ambassadören under 2016 och sade därför under sin tid som justitieminister att han inte aktivt kunde ha med Rysslandsutredningen att göra.

Dessutom mötte Trumps svärson Jared Kushner och sonen Donald Trump jr 2016 en rysk jurist med koppling till Rysslands regering, sedan Trump jr fått ett erbjudande om att ta del av komprometterande uppgifter om Demokraternas Hillary Clinton, som var Trumps rival i presidentvalet.

I maj i fjol avskedade Trump FBI-chefen James Comey och sade senare att det hade med "Rysslandgrejen" att göra. Enligt Comey bad presidenten honom "släppa" utredningen av Michael Flynn. Senare samma månad utsåg det amerikanska justitiedepartementet den tidigare FBI-chefen Robert Mueller till särskild åklagare i en utredning av "den ryska regeringens ansträngningar att påverka det amerikanska presidentvalet 2016 och relaterade frågor".

Moskva har förnekat all inblandning i försök att påverka USA:s presidentval. President Trump har upprepade gånger sagt att hans kampanj inte konspirerat med Ryssland.