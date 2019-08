Denguefeber brukar spridas i Bangladesh under monsunperioden som inträffar mellan juni och september, men smittan har i år blivit mer omfattande än vanligt. Fler än 44 000 människor med sjukdomen har lagts in på sjukhus sedan i januari. Av dem lades 2 100 personer in för vård enbart under måndagen, uppger hälsodepartementet.

Vissa lokala medier rapporterar om att över 100 människor avlidit i sjukdomen förra veckan.

Hundratusentals människor har i samband med ledigheten över storhelgen id al-adha lämnat städer i Bangladesh för att resa till sina familjer på landet. Därmed ökar risken att sjukdomen sprids ännu mer.

På grund av den stora arbetsbördan på landets vårdinstitutioner under sjukdomsutbrottet har samtliga vårdanställdas ledigheter över högtiden ställts in, uppger hälsodepartementet.

Denguefeber smittar genom myggor som kan bära sjukdomen från en smittad person till en frisk. Ett fåtal av de som drabbas av sjukdomen hamnar i ett potentiellt dödligt sjukdomstillstånd med blödningar i inre organ.