Brand Tre personer fick föras till sjukhus efter en lägenhetsbrand i Malmö under natten, skriver Sydsvenskan. Rökdykare kunde gå in i den eldhärjade lägenheten via balkongen, och släcka elden, som inte spreds till omkringliggande lägenheter.

Enligt informationen jag har från räddningstjänsten så var de klara strax efter 04. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget, säger Mikael Lindh, vakthavande polisbefäl.

Skadeläget för de drabbade är oklart.