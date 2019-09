Japan Invånarna i Japans huvudstad förbereder sig på den tropiska cyklonen Faxai. Cyklonen, med vindar på 60 meter per sekund och kraftigt regn, väntas passera rakt över miljonstaden under måndagens tidiga morgontimmar.

Japans meteorologiska myndighet varnar för att det kan komma upp till 300 millimeter regn under de närmsta 24 timmarna. Fler än 110 000 invånare har uppmanats att evakuera sina hem.

"Vänligen inta högsta beredskap mot kastvindar och höga vågar och var uppmärksam på risken för jordskred, översvämningar och stigande floder", skriver japanska myndigheter i ett uttalande.

Omkring 100 tågavgångar mellan Tokyo och städer i centrala och västra Japan har ställts in under kvällen. Även runt 100 flygningar till och från Tokyos två flygplatser har ställts in under måndagen, och Japan Airlines varnar för att fler flygningar kan ställas in.

Vissa kustvägar sydväst om Tokyo har stängts, rapporterar lokala medier.

Landet drabbas återkommande av tropiska stormar och cykloner under sensommaren och hösten.