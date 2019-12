Jag vet inte hur det är med er, men jag har kul. Jag är inte orolig, sade Trump till jublande anhängare i Michigan bara timmar efter det historiska beskedet att representanthuset röstat igenom riksrättsanklagelser mot honom.

Om man inte har gjort något fel och sedan ställs inför riksrätt – det är något för historieböckerna.

Såväl politiska bedömare som Trumps återvalskampanj har gång på gång understrukit att riksrättsprocessen på sikt kan komma att gynna presidenten. USA är polariserat och de tv-sända riksrättsförhören har knappast fått Trumpväljare att ändra uppfattning. Snarare har deras sympatier för presidenten ökat och därmed beslutsamheten att rösta på honom i presidentvalet den 3 november.

Pengar strömmar in

Det är tydligt att Donald Trump själv har siktet inställt på presidentvalet. Det politiska massmötet i Michigan hade temat "Keep America Great" (ungefär behåll Amerika storslaget) – en kampanjslogan.

Det var tre delstater som levererade segern till Trump vid valet 2016: Wisconsin, Michigan och Pennsylvania. Trumpkampanjen hoppas att riksrättsprocessen ska gjuta energi i vita väljare på landsbygden i de staterna, säger Dennis Goldford, professor i statsvetenskap vid Drake University i Iowa, på telefon till TT.

Om det var val i dag skulle det i stort bli dött lopp mellan Trump och de demokratiska aspiranterna Bernie Sanders, Elizabeth Warren och Pete Buttigieg, visar sammanställningar av opinionsmätningar som oberoende Real Clear Politics gjort. Exvicepresidenten Joe Biden har ett övertag på fyra procentenheter över Trump i undersökningarna – men då har Trumpkampanjen inte ens börjat slå på det stora maskineriet ännu.

Under året som gått har pengarna strömmat in till Donald Trumps återvalskampanj. Under tredje kvartalet samlade han och Republikanska partiet gemensamt in motsvarande 1,2 miljarder kronor. Det kan jämföras med de 240 miljoner kronor som Bernie Sanders fick in och de 180 miljoner som gavs till Pete Buttigieg, enligt uppgifter i bland andra tidningen The New York Times.

"Inga omständigheter"

Riksrättsbeslutet fattades under natten till torsdagen då representanthuset godkände anklagelsepunkter om maktmissbruk och försök att hindra kongressens arbete gentemot presidenten. Trump blir därmed den tredje presidenten i USA:s historia att ställas inför riksrätt. Först ut var demokraten Andrew Johnson 1868 och 1998 väcktes riksrättsanklagelser mot hans partikamrat Bill Clinton. Republikanen Richard Nixon hann avgå innan anklagelsepunkter mot honom med anledning av Watergateskandalen hade godkänts.

Ingen president har dock fällts och avsatts av senaten, som agerar domstol i riksrättsärenden. Och det är inte troligt att Trump blir den första. Detta eftersom hans parti Republikanerna har majoriteten i kammaren och det kravs två tredjedelars majoritet för att fälla en president.

Jag ser inga omständigheter under vilka Demokraterna skulle vinna 20 republikanska röster och kunna avsätta presidenten, säger Dennis Goldford.

Tv-sänd show?

Riksrättsprocessen tar nu jullov för att återuppstå i den betydligt mer Trumpvänliga senaten i januari. Men vad som egentligen ska ske där är redan föremål för hätska diskussioner. Den republikanske majoritetsledaren Mitch McConnell har antytt att han vill se en snabb process – möjligen en enkel omröstning som friar presidenten. Men den demokratiske minoritetsledaren Chuck Schumer vill att senaten genomför en ordentlig rättegång och hör vittnen. Det vill även representanthusets talman Nancy Pelosi som i nuläget säger att hon väntar med att skicka över riksrättsåtalet, eftersom hon vill försäkra sig om en "rättvis process" i senaten.

Schumer och McConnell ska förhandla om hur det här ska genomföras. Något som kan komplicera det hela är att Trump, till skillnad från de republikanska senatorerna verkar vilja göra det hela till en tv-sänd realityshow, säger Dennis Goldford.