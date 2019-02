Delstaterna, som leds av Kalifornien, hävdar att det är konstitutionsvidrigt av presidenten att flytta pengar från andra budgetposter till murbygget eftersom det är kongressen som fattar beslut om hur statliga pengar ska fördelas. Att utlysa nödläge för att runda detta och kunna driva igenom ett vallöfte är att överskrida sina maktbefogenheter, resonerar de.

Han (Trump) vet att ingen gränskris pågår, han vet att nödläget är obefogat och han erkänner att han sannolikt kommer att förlora i domstol, säger Xavier Becerra, Kaliforniens högste juridiske chef, enligt tidningen USA Today.

Vill agera snabbare

|

Becerra och andra bedömare har tagit fasta på presidentens egna ord från pressträffen i fredags, då nödläget utlystes. Trump sade då "jag måste inte göra det här (om nödläget), men jag föredrar att göra det snabbare (få muren byggd)". Så säger man inte om ett "riktigt" nödläge råder, menar bland andra Becerra.

Donald Trump har alltsedan valrörelsen hävdat att kriminella och narkotika flödar över landets södra gräns och påstått att en gränsmur är det enda sättet att stoppa det. Det har ifrågasatts, i synnerhet eftersom antalet personer som gripits för att olagligt ha tagit sig över USA:s södra gräns minskat rejält sedan 2000.

I samband med höstens budgetförhandlingar krävde presidenten 5,7 miljarder dollar, motsvarande 50 miljarder kronor, för att bygga en gränsmur. Det gick inte att få igenom kongressen, budgetbråket resulterade i den längsta nedstängningen av statsapparaten i USA:s historia. I den gränssäkerhetsuppgörelse som kongressen enades om i förra veckan avsattes knappt 1,4 miljarder till stärkta gränsbarriärer – något som uppenbarligen inte räckte för Trump.

Flera fall

|

De 16 delstaternas stämningsansökan lämnades in till en federal domstol i San Francisco i Kalifornien. I skrivelsen hävdar Becerra att presidenten "ensidigt rånat skattebetalare på medel lagligt avsatta av kongressen för folket i våra delstater". Trumpstyret kommer med största sannolikhet att överklaga och det är inte omöjligt att fallet hamnar i Högsta domstolen.

Parallellt har organisationen Public Citizens, som företräder markägare vid gränsområdet i Texas, lämnat in en annan stämning. Och kongressen, i synnerhet det demokratledda representanthuset, förbereder både domstolsinlägg samt en resolution som syftar till att avsluta nödläget, rapporterar tidningen The New York Times. Röstas det sistnämnda igenom har Vita huset sagt att Trump kommer att lägga in sitt veto.